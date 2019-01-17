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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say kararı! Konserine gidecek

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GÜNDEM  | 17.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü piyanist Fazıl Say'ın yarın Ankara'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserine katılma kararı aldı. Say, geçen günlerde telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek, kendisini konsere bizzat davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say kararı! Konserine gidecek

Piyanist Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. Erdoğan'ın bu konsere katılacağı öğrenildi.

SAY'IN TEKLİFİNE ERDOĞAN'DAN OLUMLU YANIT

Piyanist Say, Erdoğan'a bizzat konsere katılması için davet göndermişti. Erdoğan'dan "Program uyarsa katılırım" yanıtını alan Say'ın beklediği haber geldi. Erdoğan'ın yarın Truva Sonatı'ndaki Say konserine öğreneceği öğrenildi.

AK PARTİ: DAVETE OLUMLU YANIT VERDİ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Erdoğan'ın Fazıl Say'ın konserine katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya şu şekilde yanıt vermişti:

"Cumhurbaşkanımız sanatsal organizasyonlara çok daha fazla katılmak istiyorlar.Fazıl Say konserine de katılmayı istiyor. Davete olumlu yanıt verdi. Ancak tabi görüşmeleri ve gündemi çok yoğun. Umarım konser günü çok önemli bir gündem önümüze çıkmaz. Eğer bir sıkıntı olmazsa Sayın Cumhurbaşkanı konsere katılacaklar.'

TAZİYE TELEFONU SONRASI DAVET ETMİŞTİ

Annesini hayatını kaybetmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu alan Say, şu şekilde konuşmuştu:

"Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti. Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, 'Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim' dedim."

Say, bu samimi sohbetin ardından Erdoğan'ı konserine davet etmişti. (Haberler)

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Anahtar Kelimeler:
Fazıl Say erdoğan cumhurbaşkanı Truva Sonatı konseri

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