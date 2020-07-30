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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2020 00:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Trabzonspor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor’u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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