Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor’u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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