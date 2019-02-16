Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan VAR sistemi yorumu

ATV yayınında Türk futbolundaki VAR sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Hakemlik olayına çok girmek istemem. Ancak, VAR sistemi eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim, güreşte filan bu sistem başladı. Futbolda acaba olmaz mı diye konuşulurdu. Futbolda da olmasının bazı hatalar yanında faydalı olduğuna inanıyorum. Bir 'check-balance' gibi bir sistemin. kurulması da orada isabetli olur. O telaş içerisinde hakem gelip bakıp, acaba orada doğru kararı verebildi mi?" ifadelerini kullandı.
"AYRI BİR HAKEM HEYETİ OLABİLİR"
Hakemlerin işinin kolay olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir 'check-balance' sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilir. Onlar da takip ediyorsa, hata payı sıfıra doğru düşebilir. Çünkü, kolay değil bu iş. Bir hata icabında bir penaltı getirir, bir hata penaltısını elinden alabilir. Bunlarda tabii hakikaten o takıma gönül verenleri isyan ettirdiği gibi yöneticileri de isyan ediyor. Burada olduğu gibi" dedi.
MİLLİ TAKIMIN BAŞINDA YERLİ HOCA OLMALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım ile ilgili olarak da "Yerli ve milliliği savunan bir Cumhurbaşkanı olarak aslında yerli bir hocamızın olması benim arzumdur. Geçmişten bugüne geldiğimizde biz yerli olanlarla başarı kazandık. Dolayısıyla gerek bütün kendi liglerimizde futbolcuları tanıma noktasında, onların takibi noktasında yerli hoca çok daha etkili olacaktır. Yabancı benim liglerimde oynayan oyuncuların performansını bilemez. Yerlisi bilir. Bir defa yıl boyunca kim kimdir gayet iyi biliyor. Hepsinin ruhunu biliyor, ciğerini okuyor. Gencinden tecrübelisine varıncaya kadar oluşturduğu teknik kadrosuyla kalkıp da çarşıda pazarda kim var diye bakamazsın, yetiştireceksin. İspanya'da bir yetkili bana 'yüz binin içinden çekip çıkarıyoruz takımı' dedi. Çıkardığı yedeği ile beraber taş çatlasa 20 kişi. Bir yerli, kendi teknik kadrosuyla beraber Türkiye bu işte var olduğunu ispat edecekse bu işin içerisine girmesi lazım diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"ANKARA 19 MAYIS STADI, WEMBLEY'İ AŞACAK"
Türkiye'deki stadların benzerinin Avrupa'da olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Kapalı salonlarımız, yüzme havuzlarına kadar. İstiyoruz ki, bütün bunları yaparken bunun içeriği önemli. Ankara'da şu an itibarıyla Osmanlı'nın kendi stadı vardı. Eryaman'ı bitirdik. Hepsinden öte 19 Mayıs ki çok muhteşem bir stadyum, Wembley'i aşacak."
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