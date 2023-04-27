Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.



Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.



Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE EĞİTİM AİLEMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Öğretmenlerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olsun.



Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. https://t.co/t2eXK13Xk4 https://t.co/YeSvJRabpb — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 27, 2023



