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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik'

27.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE EĞİTİM AİLEMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Öğretmenlerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde eğitim ailemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.


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