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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2020 22:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Ali Koç, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon sezon formalarını hediye etti.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti."

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