Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Ali Koç, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe'nin yeni sezon sezon formalarını hediye etti.
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti."
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