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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas’ı tebrik etti

22.06.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Elmas’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı seçilen Burak Elmas’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Burak Elmas’ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

SEÇİMİ SON ANDA KAZANMIŞTI

Galatasaray'da nefes kesen başkanlık seçimin galibi Burak Elmas olmuştu. 28. sandığa kadar yarışı geride götüren Burak Elmas, son sandıklarda öne geçti. Baştan sonra kadar birinci sırada yer alan Eşref Hamamcıoğlu, seçimi son anda kaybetti.Burak Elmas, aldığı 1541 oyla Galatasaray tarihinin 38. başkanı oldu

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Recep Tayyip Erdoğan
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