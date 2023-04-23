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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan depremzede çocuktan gündem olan sözler! 'Ben olsam ilk olarak TFF Başkanı'nı değiştiririm'

23.04.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dolmabahçe'deki ofisinde çocuklarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı ve Kabine üyelerinin görevlerini üstlenen çocuklar 'Ben olsaydım' diyerek hayallerini anlattı. Cumhurbaşkanı olsaydı neler yapacağını sıralayan depremzede bir çocuğun futbolla ilgili söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan depremzede çocuktan gündem olan sözler! 'Ben olsam ilk olarak TFF Başkanı'nı değiştiririm'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti. 23 Nisan kutlamaları kapsamında mesajlar veren Erdoğan, depremde hayatını kaybedenleri ve meydana gelen yıkımı da anarak 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı. Erdoğan'ın ardından ise 'çocuk Kabine üyeleri' söz aldı.

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Erdoğan'ın konuşmasının ardından depremzede çocuklar birer birer söz alarak cumhurbaşkanı veya bakanlık görevlerini üstlenselerdi ne gibi projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

"İLK OLARAK TFF'Yİ DEĞİŞTİRİRDİM"

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Cumhurbaşkanı olması halinde neler yapacağını ifade eden bir çocuk, "Ben, cumhurbaşkanı olduğumu varsayıyorum. İlk iş olarak TFF Başkanı'nı değiştirirdim. Fenerbahçe'nin hakemlerle sorunu var çünkü." ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuğun sözleri, sosyal medyada geniş yer buldu ve gündemdeki yerini aldı.

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