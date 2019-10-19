Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasından cinayet romanı

Kendisi de bir polis çocuğu olan ve 5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinde görev yapan polis memuru Mesut Canöz, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı “Vahşetin Başkenti” isimli polisiye roman yazdı.

Babasının emekli bir başkomiser olduğunu ve hareketli bir dönemde sokaklarda görev yaptığını söyleyen Mesut Canöz, şahit olduğu olaylardan ve polisliğe olan ilgisinden yola çıkarak polisiye bir roman yazdı.

Kitabında bir polis ile seri katil arasında yaşananları aktaran Mesut Canöz, “Dünyada ve Türkiye’de yaşanmış cinayetleri inceledim, harmanladım ve kendi karakterlerimi oluşturdum. Çok derin araştırmalar yaptım, çok sayıda insanla röportaj yaptım, olgunlaşma dönemi geldiğinde romanımı çıkartmaya karar verdim” dedi.

Romanın gerçekçiliğini anlatan Mesut Canöz, “Romandaki polisiye kahraman yapay bir kahraman değil. Kendimden ve kahraman figürlerinden esinlendiğim bir kahraman var romanda. Romanın ana teması polis seri katil kovalamacası ama yaşanan terör olayları, cinayetler, güvenlik ve asayiş sorunlarını farklı bakış açılarıyla bir bütün halinde cinayet romanı başlığında sunmaya çalıştım” diye konuştu.