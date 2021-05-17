Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millet seslenen Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşan destek paketleriyle vatandaşların tamamının yanında yer aldıklarını, almayı da sürdürdüklerini belirtti. Buna rağmen sıkıntı yaşayanların bulunduğunu, ancak dünyadaki ve bölgedeki örnekleriyle mukayese edildiğinde Türkiye'nin, hem vatandaşlarına hem iş dünyasına en ciddi ve etkin destekleri sağlayan ülke olduğunu dile getiren Erdoğan, bunu kendilerinin değil, uluslararası kuruluşların ifade ettiğini söyledi. Tüm bu gayretlere rağmen, gönlü buruk kalan vatandaşlar varsa onlardan helallik istemelerinin, inanç ve kültürlerinin bir gereği olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hak nedir? Helal ve helalleşme bilmeyenler, elbette buradaki inceliği fark etmez. Bizim bu husustaki muhatabımız da zaten milletimizin kendisidir. Eğer işimizi doğru yapmışsak, takdirini milletimizden göreceğiz. Yanlışımız ve eksiğimiz olmuşsa da hesabını milletimize vereceğiz. Milletimizin teveccühüne nail olduğumuz her vazifede belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Türkiye'nin 81 vilayetinin, 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Ülkemizdeki 84 milyon vatandaşımızın her biri, hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Bizim eser ve hizmet siyasetimize karşılık ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini de milletimiz gayet iyi biliyor. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, aklınıza gelen her alanda biz eğer 18 yıl içerisinde bu adımları atmışsak gönlümüz rahat. Türkiye'nin dört bir yanında bu eserler bugün varsa gönlümüz rahat. Şayet Türkiye, en azından çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den itibaren, bu şekilde eser ve hizmet siyaseti merkezli bir anlayışla idare edilmiş olsaydı bugün gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkeler listesinin en başında yer alıyor olacaktık."

- "Merdiven altı siyasetini canlandırma gayretleri son günlerde artmıştır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 19 yılda, bir yandan cumhuriyet döneminin önemli bir kısmına damgasını vuran ihmallerin, eksiklerin, yanlışların telafisiyle uğraşırken, diğer yandan da ülkeyi geleceğe hazırladıklarını, bunları da 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu olarak, milletin takdirine sunarak, girdikleri her seçimin sandıkta teyidini aldıklarını anlattı. Eser ve hizmet siyasetinin, yeni Türkiye'nin alametifarikasıyken, siyaset ve toplum mühendisliği gayretlerinin de eski Türkiye'nin hastalıkları olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Eski Türkiye'nin hastalığı olan siyaset ve toplum mühendisliği yöntemlerini yeniden tedavüle sokma, merdiven altı siyasetini yeniden canlandırma gayretleri son günlerde artmıştır. Millete vadedecek hiçbir şeyi olmayanlar, ülkenin vaktini ve enerjisini kısır çekişmelere, suni gündemlere, proje aktörlere yönlendirme çabası içindedirler. Bu sinsi çırpınışların amacı, salgın sürecini geride bıraktığımızda, hiç olmadığımız kadar yakınlaştığımızı göreceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir. Gezi olaylarıyla ülkemizi rotasından saptırmayı denediler. Milletimizin sinesine çarpıp geri çekildiler. 17-25 Aralık'ta, emniyet ve yargı teşkilatları içindeki hainleri kullanarak bunu denediler. Yine milletimizden itibar görmeyip, hüsrana uğradılar. PKK ve DEAŞ terör örgütlerini kullanarak, ülkeyi kana ve ateşe bulayarak, Türkiye'ye diz çöktürme gayretine girdiler, başaramadılar. Güney sınırlarımızı, terör koridoruyla kuşatıp, ülkemizin bütünlüğüne, milletin birliğine saldırı hesaplarını ardı ardına yaptığımız harekatlarla bozduk. Milli iradeyi hedef alan bildirilerle, vesayet odaklarının oyunlarıyla, siyaseti ve hükümetleri biçimlendirme niyetlerinin önünü, gösterdiğimiz kararlı ve ilkeli duruşlarla kestik. Askeri darbelerle ülkenin geleceğini karartmayı adet edinenlere, milletimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz 15 Temmuz şanlı direnişiyle en esaslı cevabı verdik."

- Terörle mücadele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerini bir daha ülkede eylem yapamayacak hale getirmek için sürdürdükleri operasyonlarla, hainlerin inlerini başlarına geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini vurguladı. Pençe- Kartal Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu vesileyle milletimle müjdeli bir haberi de paylaşmak istiyorum. Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. İstihbarat başkanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini, inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşıları ve teröristlerinin tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini bugün bu millete seslenişte hatırlatıyorum."