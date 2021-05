Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

"Hak nedir? Helal ve helalleşme bilmeyenler, elbette buradaki inceliği fark etmez. Bizim bu husustaki muhatabımız da zaten milletimizin kendisidir. Eğer işimizi doğru yapmışsak, takdirini milletimizden göreceğiz. Yanlışımız ve eksiğimiz olmuşsa da hesabını milletimize vereceğiz. Milletimizin teveccühüne nail olduğumuz her vazifede belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Türkiye'nin 81 vilayetinin, 973 ilçesinin, 50 bini aşkın köy ve mahallesinin her karış toprağında bizim eserlerimiz var. Ülkemizdeki 84 milyon vatandaşımızın her biri, hayatının her anında hizmetlerimizden istifade etmektedir. Bizim eser ve hizmet siyasetimize karşılık ortaya sadece kulp takma, yalan ve iftira atma siyaseti koyabilenlerin bugünleri gibi geçmişlerini de milletimiz gayet iyi biliyor. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, aklınıza gelen her alanda biz eğer 18 yıl içerisinde bu adımları atmışsak gönlümüz rahat. Türkiye'nin dört bir yanında bu eserler bugün varsa gönlümüz rahat. Şayet Türkiye, en azından çok partili hayata geçtiğimiz 1950'den itibaren, bu şekilde eser ve hizmet siyaseti merkezli bir anlayışla idare edilmiş olsaydı bugün gelişmekte olan değil, gelişmiş ülkeler listesinin en başında yer alıyor olacaktık."