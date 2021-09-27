Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla bu dönem için 722 milyon liralık bir ödeneği yerlerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, eğitimin hükümetleri döneminde en çok önem verdikleri, en büyük yatırımı yaptıkları alan olduğunu söyledi.

Özellikle salgın sürecinde uzaktan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze eğitim öğretimin yerini alamadığını gördüklerini belirten Erdoğan, bunun için bu yıl her kademedeki eğitim kurumunun faaliyetini yüz yüze sürdürmesi konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduklarını ifade etti.

Erdoğan, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretim faaliyetlerinin, tedbirlere ve kurallara uygun şekilde başarıyla yürüdüğünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Ülke genelindeki resmi ve özel 71 bin 320 okulda 1 milyon 172 bin öğretmenle, 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimizle eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyon liralık ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 bin temizlik personelini 42 bin ilaveyle 113 bine çıkardık. Öğrencilerimizin neredeyse tamamının derslere katılması çocuklarımızın okulu özlediğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin aşılama oranı artarken, velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet ediyoruz."

- "Türkiye, dünyanın en fazla kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir"

Bugünden itibaren pek çok üniversitenin önceden ilan edilen akademik takvime uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini başlattığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki hafta da Külliyemizde üniversitelerimizin tamamını kapsayan ortak bir Akademik Yıl Açılış Töreni gerçekleştireceğiz. Tabii üniversitelerin açılmasıyla öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları konusunda iki yılın birikimine bağlı yoğun bir talep ortaya çıktı. Her şeyden önce şu gerçeği milletimin dikkatine sunmak istiyorum. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Sevgili milletim, bunu altını çizerek özellikle vurgulamak istiyorum. Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre, güya sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur."

Erdoğan, hükümete geldiklerinde Türkiye'de 190 olan yurt sayısını 774'e, 182 bin olan yatak kapasitesini de 719 bine çıkardıklarını ve ayrıca özel yurtların 300 binin üzerindeki yatak kapasitesinin de öğrencilerin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Kamu ve özel yurtlardaki yatak kapasitesinin İngiltere'de 550 bin, Fransa'da 365 bin, Almanya'da 290 bin, Hollanda'da 113 bin, İspanya'da 91 bin seviyesinde olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle bu konuda açık ara birinci olduğunu söyledi.

Bugün 81 ilin tamamındaki yurt binalarının öğrencilerin hizmetinde olduğunu ve 245 ilçe ile Kuzey Kıbrıs'ta yurtlar bulunduğunu belirten Erdoğan, bu yurtlara ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, "Bu yıl yurt başvuruları kurum tarihinin en yüksek rakamı olan 624 bine yükselmiştir. Görüldüğü gibi odalarımızda bir yatak, iki yatak, bilemediniz üç yatak, bu şekilde yurtlarımız var ve yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 70'ine denk gelen 430 bini yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerden gelen ve belirlenen şartları taşıyan öğrencilerimize yurtlarda öncelik verilmiş, kredileri de bursa dönüştürülmüştür." diye konuştu.

- "110 binin üzerinde yeni yatağı daha yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız"

Şu anda yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciye burs ve kredi verdiklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrencilerimiz de bulunmakta. Pek çok şehrimizde başvuran öğrencilerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında kendine yer bulmuştur. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamamına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yurtlarımızın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Halihazırda yapımı devam eden, proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızda 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Değerli kardeşlerim, eskiden işte CHP'nin dönemlerinde 30-40 kişilik koğuş tipindeki yerlerden oluşan, ranza tipi yataklarda yatan, biz oralardan geldik, oralardan geçtik böyle yurtlarımız vardı. Şimdi ise 3-4 kişilik bazalı, banyolu, çalışma masalı, dolaplı, internetli otel standardında odalara dönüştürdük. Yurtlarda kalan öğrencilerimize biz geldiğimizde 45 liracık veriyorlardı ama bunu da şimdi 650 liraya çıkardık, ayrıca aylık 570 lira beslenme yardımı yaparak sağlıklı ve dengeli gıda almalarını temin ediyoruz."

Erdoğan, yılın 12 ayı boyunca yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciye lisans için 650 lira, yüksek lisans için 1300 lira, doktora için 1950 lira burs veya kredi verdiklerini söyledi.

Tüm bunların öğrencilerin eğitimine verdikleri önemin ifadesi olan eser ve hizmetlerin sadece bir kısmı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu ülkenin gençlerinin diledikleri seviyeye kadar eğitim görmelerini sağlayacak imkanı da altyapıyı da kendilerinin kurduğunu dile getirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Varsın birileri sadece lafla, sadece mugalatayla, sadece yalan ve iftirayla kendilerini göstermeye çalışsınlar. Biz eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin hepsine de başarılı, hayırlı ve verimli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha tüm vatandaşlarımı temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayete, salgınla mücadeledeki en büyük gücümüz olan aşılarını yaptırmaya veya tamamlamaya davet ediyorum. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar bu tedbirlerde ısrarlı olmalıyız."

(Bitti)

