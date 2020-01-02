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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 02.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununu izledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyununu izledi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi leyla ile mecnun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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