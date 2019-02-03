Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medipol Başakşehir benim kurduğum takım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı programda Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile ilgili de açıklamalar yaptı.
"Başakşehir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım" diyen Erdoğan, liderin çok başarılı gittiğinin altını çizdi.
Erdoğan, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok çok iyi, önde de gidiyor" ifadesini kullandı.
Liderden övgü dolu sözlerle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir'le övünüyorum çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve taa buralara kadar geldi" ifadesini kullandı.
Dünyada eşi yok! Turistler akın etti
Bıçak zoruyla tecavüze kalkışıp böyle yakalanmıştı! Karar verildi
Gerçek sevginin var olduğunu kanıtlayan 22 sevimli kedi
100 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Büyük skandal
Parayı kim çalmış olabilir? (Detay testi)
Valilik, görüntüler sonrası harekete geçti!
Motorda akrobasi pahalıya patladı
'Bu kadarına da pes artık' dedirten yaratıcı çözümler
Sosyal medyaya damga vurdular!
5 metreyi geçti! İş makineleri böyle çalışıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum