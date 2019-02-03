Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medipol Başakşehir benim kurduğum takım

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 03.02.2019 21:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in 20. haftasında en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir ile ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medipol Başakşehir benim kurduğum takım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı programda Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ile ilgili de açıklamalar yaptı.

"Başakşehir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım" diyen Erdoğan, liderin çok başarılı gittiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Başakşehir Futbol Kulübü başarılı gidiyor. Başakşehir, benim büyükşehir belediye başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok çok iyi, önde de gidiyor" ifadesini kullandı.

Liderden övgü dolu sözlerle bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir'le övünüyorum çünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve taa buralara kadar geldi" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan Medipol Başakşehir

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