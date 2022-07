Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet törenine katıldı: (3)

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ege'deki haklarımızdan en küçük bir taviz vermeden uluslararası anlaşmaların verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak Batı'daki kara, deniz ve hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2023 hedeflerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Erdoğan, 2053 vizyonlarını gençlere bırakacakları en büyük miras olarak tarif etme sebeplerinin de aynı olduğunu dile getirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük desteği, ordunun caydırıcı kabiliyetlerinden, başarılı harekatlarından, vakur ve sağlam duruşundan aldıklarını vurgulayan Erdoğan, ''Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nden bugüne yaşadığımız toprakların vatanımız olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Halen sınırlarımızda ve ötesinde vazife başında olan kahraman askerlerimizin her birinin alınlarından öpüyor, 'Rabb'im her birini esirgesin' diyor, gazalarının mübarek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO zirvesinde müttefiklerle küresel ve bölgesel güvenlik meselelerini görüştüklerini belirterek Türkiye'nin yaklaşımlarını tekrar ifade etme imkanı bulduklarını aktardı.

NATO'nun, kuruluşundan bugüne 70 yıl çeşitli tartışmaların odağında yer almasına rağmen hala dünyanın en önemli, kapsamlı, etkin güvenlik teşkilatı olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin, en eski ve en önemli üyeleri arasında bulunduğu teşkilata verdiği katkılarla daima NATO içinde seçkin bir konumda yer aldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bir süredir NATO bünyesinde müttefiklik ilişkisi içinde bulunduğumuz ülkelerin Türkiye'nin terörle mücadele ve sınırlarını koruma hassasiyetlerine yeteri kadar destek vermedikleri açıktır. Daha 6-7 yıl önce DEAŞ, PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütleri sınırlarımıza dayandığında NATO üyesi sözde müttefiklerimizin nasıl bize sırtlarını döndüklerini unutmadık. Hamdolsun kendi güvenliğimizi sağlayacak güce, imkana, kabiliyete sahip olduğumuz için bu eksikliği çok önemsemedik. Ancak terörle mücadelemiz, sınır güvenliğimiz, milli çıkarlarımız bakımından inisiyatif sahibi olduğumuz her durumda bu hassasiyetlerimize uygun tavırlar ortaya koymamız da kusura bakmasınlar, gayet tabiidir.

NATO'daki son gelişmelerin bu kapsamda değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımızı kabul etmeleri ve bunu yazılı taahhüde bağlamaları ilk adımdır ve son iki ülke üye olmamıştır, üyelik davetine tabi olmuştur. Bunlarınki bir üyelik davetidir. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Şimdi bu taahhütlerin her birinin hayata geçirildiğini görme vaktidir. Şayet bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneceğimizden kimse şüphe etmesin. Biz nasıl herkese karşı açık yürekliysek ve sözlerimizin arkasındaysak, aynı tavrı muhataplarımızdan da beklemek hakkımızdır. Bu yaklaşımı sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz güvenli alanları her şeye ve en başta da müttefiklerimize rağmen oluştururken de sergiledik. Hiç kimseye yalan söylemedik. Hiç kimseyi kandırmaya çalışmadık. Atacağımız her adımı çok önceden ilan ettik. Söylediğimizin dışında bir iş de yapmadık. Ülkemizi güney sınırları boyunca bir terör koridoruyla kuşatmaya çalışanlara cevabımızı bu şekilde verdik, vermeyi sürdüreceğiz. Güvenli alanlarımızın eksik kalan kısımlarıyla ilgili kesintisiz çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladığımız her an ve her yerde yeni operasyonlarla, yeni harekatlarla hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz."

- ''Dikkatimizi dağıtma gayretlerinin farkındayız''

"Yunanistan kullanılarak yürütülen dikkatimizi dağıtma gayretlerinin farkındayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk hava alanlarını, etkinlik sahalarını sürekli tahrip, tahrik edenlere Hava Kuvvetleri başta olmak üzere gerekli dersi gereken yerde verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ege'deki haklarımızdan en küçük bir taviz vermeden uluslararası anlaşmaların verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak Batı'daki kara, deniz ve hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Aramızdaki ihtilafları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye çalışmak yerine birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine de hem bölgemizde yaşanan gelişmelerden hem de bir asır önceki hadiselerden ibret almasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Ege'deki komşu devletin siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan Türkiye ile mütenasip konumda yer almadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için Türkiye'nin stratejik hesapları içinde Yunanistan konusunun hak ettiği kadar bir yere sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yunan halkının sonu kendileri bakımından felaketle bitecek maceralar peşinde koşan yöneticilerine gereken mesajı ve dersi demokratik yollardan vereceğini ümit ediyorum ve şimdiden yaklaşan Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor, birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını niyaz ediyorum."

- Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesine gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ın salondaki yerini almasının ardından başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Dereceye giren subayların diplomaları; Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu tarafından verildi.

Törende, dereceye giren subaylar tarafından yaş kütüğüne plaket de çakıldı.

Rektör Prof. Dr. Afyoncu'nun da bir konuşma yaptığı törende, mezun olan diğer subayların diplomaları protokol üyelerince verildi.

(Bitti)