SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye attığı o bakış dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye attığı o bakış dikkat çekti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 10:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Telefon konuşması sırasında Bakan Osman Aşkın Bak'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye attığı o bakış dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye attığı o bakış dikkat çekti!

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

MONTELLA MAÇA DAVET ETTİ

Screenshot_4

Milli takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol Türkiye'nin ve şampiyonanın en önemli golü sayılabilir" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Başkanım, kısmet olursa sizi de maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Ay-yıldızlıların gollerini atan oyunculardan Arda Güler'i de kutlayan Erdoğan, "Devamını da bekliyoruz. En güzel gollerinden biri de bu gol olacak" diye konuştu. Milli futbolcu ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, devamı da gelecek" dedi.

BAKANIN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Screenshot_5

Konuşma sırasında karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nu gören Mehmet Büyükekşi oyuncuyu 'Kerem gel' şeklinde çağrırken Bakan Osman Aşkın Bak'ın bakışları da dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR...


Euro 2024 Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'dan göndermeli galibiyet paylaşımı!G.Saray'dan göndermeli galibiyet paylaşımı!
Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda için sert sözler! "Hatalı davranıyor"Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda için sert sözler! "Hatalı davranıyor"
Türkiye şimdiden Avrupa'nın gözünü korkuttu! "Dünya çapında..."Türkiye şimdiden Avrupa'nın gözünü korkuttu! "Dünya çapında..."
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Büyükekşi Kerem Aktürkoğlu son dakika erdoğan euro 2024 milli takım montella tff
En Çok Okunan Haberler
Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

Adana'da kadın hakimin baş döndüren skandallar zinciri

ATM’lerle ilgili yeni düzenleme! Limit yükselecek

ATM’lerle ilgili yeni düzenleme! Limit yükselecek

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda için sert sözler! "Hatalı davranıyor"

Rıdvan Dilmen'den Montella'ya Arda için sert sözler! "Hatalı davranıyor"

Türkiye şimdiden Avrupa'nın gözünü korkuttu! "Dünya çapında..."

Türkiye şimdiden Avrupa'nın gözünü korkuttu! "Dünya çapında..."

G.Saray'dan göndermeli galibiyet paylaşımı!

G.Saray'dan göndermeli galibiyet paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.