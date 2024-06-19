Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik için aradı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye attığı o bakış dikkat çekti!

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

MONTELLA MAÇA DAVET ETTİ

Milli takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Mutluluklar diliyoruz. Bu maçtan sonra Portekiz maçı var. Mert'in attığı gol Türkiye'nin ve şampiyonanın en önemli golü sayılabilir" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Başkanım, kısmet olursa sizi de maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Ay-yıldızlıların gollerini atan oyunculardan Arda Güler'i de kutlayan Erdoğan, "Devamını da bekliyoruz. En güzel gollerinden biri de bu gol olacak" diye konuştu. Milli futbolcu ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, devamı da gelecek" dedi.

BAKANIN BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Konuşma sırasında karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nu gören Mehmet Büyükekşi oyuncuyu 'Kerem gel' şeklinde çağrırken Bakan Osman Aşkın Bak'ın bakışları da dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR...

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🇹🇷 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden millilere tebrik telefonu. — Mynet Spor (@mynetspor) June 19, 2024







