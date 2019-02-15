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Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki çeken görüntüyle ilgili talimat verdi! Hepsi yıkılacak

okan.akin okan.akin
HABER  | 15.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı verdim, peribacalarında ne kadar kaçak yapı varsa yıkılacak" dedi.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Bursa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili de konuştu.

"TALİMATI VERDİM, YIKIM BAŞLADI"

Olayı haber aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı'nı aradığını ifade eden Erdoğan, "Nevşehir'de peribacalarının orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür Turizm Bakanımı aradım anında müdahalesi yapıldı. Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA ORADAYIM"

Buralardaki kaçak yapıların tamamının yıkılacağını ifade eden Erdoğan, "Buralardaki kaçak göçek yapılan hepsi yıkılacak. Seçimden sonra ben oradayım" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya peribacaları erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kaçak yapılar yıkılacak demiş, o inşaat kaçak değilki. kendi belediyesi ruhsat vermiş.
iyide kardeşim bu bina kacak degilmişki bu mutahite izin verenleri hesaba ceksenize önce adam bulmus bir araci basmis parayi almis imar iznini esas buraya izin vereni veya bi telefonla izin verditeni oturtun kazığa sonra mutahite napicaksaniz yapin ..
DEVLET YÖNETİMİNDE OTORİTE TAM SAĞLAM OLDUMU KORKMA....OLAY BU....BATI VE ABD OYUNLARINI BOZAN TEK LİDER ERDOĞANDIR ŞU AN TÜRKİYEDE...NOKTA.
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