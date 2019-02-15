Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki çeken görüntüyle ilgili talimat verdi! Hepsi yıkılacak

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Bursa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapadokya bölgesinde peribacalarının dibinde inşa edilen otelle ilgili de konuştu.

"TALİMATI VERDİM, YIKIM BAŞLADI"

Olayı haber aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanı'nı aradığını ifade eden Erdoğan, "Nevşehir'de peribacalarının orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen ne denli kalkıp da oraya beton yığınlarını sokarsın? Kültür Turizm Bakanımı aradım anında müdahalesi yapıldı. Valimle de görüştüm ertesi gün yıkım başladı" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA ORADAYIM"

Buralardaki kaçak yapıların tamamının yıkılacağını ifade eden Erdoğan, "Buralardaki kaçak göçek yapılan hepsi yıkılacak. Seçimden sonra ben oradayım" ifadesini kullandı.

