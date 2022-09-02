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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

02.09.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın TEKNOFEST Samsun'da olacağını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılımına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "Milli teknoloji hamlemizin lokomotifi, yeni ufuklara açılmanın, geleceği tasarlamanın, en yeni teknolojilerin festivali... Yarın ben de gençlerimizle birlikte TEKNOFEST Samsun'da olacağım." ifadelerini kullandı.

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