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  4. Hakan Ural gelen tepkiler sonrası çıldırdı! "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?"

Hakan Ural gelen tepkiler sonrası çıldırdı! "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?"

18.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında verdiği pozları paylaşarak "Sevmek ayıp mı yahu!" dedi. Twitter'ta TT olan Hakan Ural tepkiler sonrası çileden çıktı ve canlı yayında isyan etti. Ural "Hadi ben devletin yalakasıyım, siz nesiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlediği Iftar programında yer alan Hakan Ural fotoğraflar paylaşıp "Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.

Hakan Ural bu paylaşımdan sonra Twitter'ın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hakan Ural kendisine yapılan eleştirileri görünce canlı yayında çıldırdı.

Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftardan paylaştı! Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftardan paylaştı! "Sevmek ayıp mı yahu!"

Ural açıklamasında "Hadi ben devletin yalakasıyım hamdolsun sen neyin yalakasısın? O saray dediğiniz yer senin Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilidir" dedi.

Hakan Ural konuşmasının devamında "Ben sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Nokta" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hakan Ural
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