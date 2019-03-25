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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Millilerin Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendiği maçın ardından soyunma odasına inip futbolcuları tebrik etti. Erdoğan, ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Takım yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı galibiyetin ardından ''Güzel bir galibiyet. Şenol hocamızın 2'de 2 tahmini tuttu. Gol yemeden kazanmak da önemli. Bugün daha farklı olabilirdi. İyi bir fikstür var. Temennimiz, arzumuz, inşallah bu gidiş böyle devam eder. Ben 2. yarıya yetişebildim, 2. yarıda da gayet güzel. Başarılı bir takımımız var, nazar değmesin. Şenol hocamızı tebrik ediyoruz, takımımızı tebrik ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: ''MİLLİ TAKIM ORTAK DEĞER''
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında yanına geldi ve ''Çok teşekkürler, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Ülke adına bir sorumluluğumuz var, milli takım ortak değer. Herkesin bir araya geldiğini görüyoruz'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan Türkiye-Moldova

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