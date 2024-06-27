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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan galibiyet sonrası Barış Alper Yılmaz'a özel tebrikte bulunurken maçın hakemini eleştirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 09:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya’yı 2-1 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıktığı karşılaşmanın ardından soyunma odasında Ay-yıldızlı ekiple telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan yaptığı görüşmede Barış Alper Yılmaz'ı özel olarak tebrik ederken karşılaşmanın hakemine de bir eleştiride bulundu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan galibiyet sonrası Barış Alper Yılmaz'a özel tebrikte bulunurken maçın hakemini eleştirdi!

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya’yı 2-1 mağlup etti ve gruptan ikinci olarak çıktı. Müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcular ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

"SAĞ TARAFI FELÇ ETTİN"

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Erdoğan, Çekya mücadelesinde gösterdiği performansla alkış toplayan Barış Alper Yılmaz'a özel bir tebrikte bulundu. Yılmaz ile konuşması sırasında Erdoğan, "Maşallah. Barış tebrik ediyorum gerçekten sağ tarafı felç ettin tebrik ediyorum." derken milli futbolcu "Sağolun teşekkürler, takım olarak çok iyiydik en önemli şey kazanmaktı. Çok iyi bir mücadele ettik." dedi.

"HAKEM ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTI"

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'nın bulduğu beraberlik golüne de değinirken, maçın hakemi için "Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı." yorumunu yaptı.

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