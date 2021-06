Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Van Gölü Sempozyumu"nda konuştu:

Van Gölü için de aynı saikle çalışılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bakın, dünyanın erişilebilir tatlı su miktarı, toplam su varlığının yüzde 1'inden az. Küresel olarak, her 10 insandan 3'ünün güvenilir suya erişimi yok. Kirli su yüzünden ölenlerin sayısı, her türlü şiddet kaynaklı ölümden daha fazla." diye konuştu.

Emine Erdoğan, kirli suların sebep olduğu hastalıklar yüzünden, her bir dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini, bu hastalıkları kapan çocukların her yıl toplamda 400 milyon gün okuldan geri kaldığını sözlerine ekledi.

- "Suyun azalması, gıda üretiminin riske girmesi demektir"

Dünya nüfusunun yüzde 25'inin su kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Erdoğan, bu oranın gün geçtikçe de artabildiğini dile getirdi.

Suyun azalması, kirlenmesi ve suya erişilememesinin en başta hayatın devamlılığını imkansız kıldığını, beraberinde ekonomik ve siyasi birçok sorunu tetiklediğini anlatan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suyun azalması, gıda üretiminin riske girmesi demektir. Çünkü suların yüzde 70'i tarımda kullanılıyor. Susuzluk, göçleri başlatır. Her göç, insanlar arası çatışmalara sebebiyet verir. Bu göçler, sadece insan göçleriyle de sınırlı kalmaz. Göllerin, ırmakların, sulak alanların kurumasıyla, hayvanlar da göç eder. Önümüzdeki bu büyük sorun, hiçbir sınır kapısında durmaz. Her ülke, dünya üzerinde her bir fert, bu büyük krizden nasibini alır. Görüyoruz değil mi; tabiatı ihmal etmek, nasıl zincirleme sorunlar getiriyor? Çevre konularında, ister istemez işin teknik yanını konuşmaya ağırlık veriyoruz. Ancak, mutlaka hatırda tutmamız gereken bir şey var. O da insan, hayatta kalabilmek için tabiata muhtaçtır. İnsan ancak tabiatı gözlemlediği, ruhunu doğadan aldığı ilhamlara açık tutuğu sürece iyilik üretebilir. Her zaman söylediğimiz gibi tüm dünya olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor."