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Tarlada tezgah kurdu: Şimdi yok satıyor! Her köyden talep var

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde bir dondurma işletmesi, sıcak altında hasat yapan çiftçileri tarlaya götürdüğü dondurmayla serinletiyor.

Tarlada tezgah kurdu: Şimdi yok satıyor! Her köyden talep var

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde dondurma işletmesi, tarlalarda hasat yapan çiftçilere araçla dondurma ulaştırmaya başladı. Dondurmacı, gelen talep üzerine çiftçilerin bulunduğu tarlaya gidiyor.

Tarlada tezgah kurdu: Şimdi yok satıyor! Her köyden talep var 1

Araca yerleştirilen dondurucuda taşınan dondurmalar tarlalardaki çiftçilere ulaştırılıyor. 30 derecenin hava sıcaklıklarının yaşandığı kentteki çiftçiler, dondurma sayesinde serinliyor.

Tarlada tezgah kurdu: Şimdi yok satıyor! Her köyden talep var 2

İhsangazi ilçesinde çiftçilik yapan Ecevit Köse, "Çiftçiler olarak bizler için bu sıcakta dondurmamız ayağımıza geliyor. Sıcak havada serin serin yiyoruz" dedi.

Tarlada tezgah kurdu: Şimdi yok satıyor! Her köyden talep var 3

ÇİFTÇİLERİMİZDEN ÇOK TALEP VAR

Dondurmacı Hayrihan Altınok ise 25 yıldır bu mesleği sürdürdüklerini belirterek, "Malum hava sıcak. Çiftçilerimizin yanında olmak amacıyla İhsangazi’nin bütün köylerine gidiyoruz. Özellikle çiftçilerimizden çok talep var. Gidemediklerimiz varsa haklarını helal etsinler. Hasat zamanı bu şekilde doldurma dağıtıyoruz" diye konuştu.

Tarlada tezgah kurdu: Şimdi yok satıyor! Her köyden talep var 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Çiftçi Kastamonu dondurma köy talep tarla tezgah
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