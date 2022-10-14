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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya Valiliğini ziyaret etti

14.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan Oktay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Şahin ile makamında görüştü.

Basın mensuplarının girişte görüntü aldığı ziyaret basına kapalı devam etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da hazır bulundu.

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