Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatya Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan Oktay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Şahin ile makamında görüştü.

Basın mensuplarının girişte görüntü aldığı ziyaret basına kapalı devam etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da hazır bulundu.



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