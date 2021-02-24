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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tır"ının yeni durağı Tekirdağ oldu

24.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tır"ının yeni durağı Tekirdağ oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlattığı "Dijital Tır"ı Tekirdağ'da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye turuna geçen hafta Edirne'den başlayan "Dijital Tır" tarihi Valilik binası önünde konuşlandı.

"Dijital Tır"da , "sihirli ayna deneyim", "harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" gibi alanlar bulunuyor.

Yeşil perde deneyimi ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram gösterisi yapılıyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

-"Hoşumuza gitti"

Çocuklarıyla tırı gezen Selim Murat, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırın hazırlanıp illere gönderilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımla beraber gezdim. Özellikle çocuklar için çok faydalı. Herkesin çocuğunu getirmesini tavsiye ederim. Benimde, çocuklarımın da çok hoşuna gitti." dedi.

İsmail Can Akan da sunulan hizmetin anlamlı olduğunu dile getirdi.

Akan, tırın içerisinde güzel bir ortam oluşturulduğunu yetişkinlerin de çocukların da tırı gezmekten keyif aldığını ifade etti.

Salgın tedbirleri kapsamında tır saat 12.00 ile saat 20.00 arasında ziyarette edilebilecek.

Cuma gününe kadar kentte kalacak tırın, bir sonraki durağı Balıkesir olacak.

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