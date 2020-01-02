Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Başar, "Babıali Enderun Sohbetleri"ne katıldı:

İSTANBUL (AA) - "Geleneksel Sanatlar" alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü alan hat ve tezhip sanatçısı Fuat Başar, "Medeniyetlerin gelişmişliği ve büyüklüğü ancak sanatla ne miktarda ilgilendikleriyle anlaşılır. Şimdi bazı medeniyetlerin sanatlarına bakıyorsunuz insanı huzursuz ediyor. Oysa sanat insana huzur, ümit, yaşama sevinci vermeli." dedi.

Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen "Babıali Enderun Sohbetleri"ne konuk olan Başar, vakfın Cağaloğlu'ndaki Genel Merkezinde "Sanatımız ve Medeniyetimiz" başlıklı bir konuşma yaptı.

Başar, sanat olmadan medeniyetin olamayacağını belirterek, Yaratıcı tarafından her canlının bir sanat eseri olarak yaratıldığını söyledi.

Türk İslam sanatının sanatların zirvesini yakaladığını ifade eden Başar, "Türk İslam sanatları diye tarif ettiğimiz bu saha İslamiyet'ten önceki Türklerden gelen sanatları ve İslam sanatlarını alıp bir potada yoğurduğumuz alandır. Medeniyetlerin gelişmişliği ve büyüklüğü ancak sanatla ne miktarda ilgilendikleriyle anlaşılır. Şimdi bazı medeniyetlerin sanatlarına bakıyorsunuz insanı huzursuz ediyor. Oysa sanat insana huzur, ümit, yaşama sevinci vermeli." ifadesini kullandı.