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Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Müşaviri ve Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi Müdürü Orhan Bozkurt, şarkıcı Gökhan Özoğuz’a “edepsiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal etti. İmamoğlu’nun dün yaptığı “Artık herkes konuşacak, sanatçılar da konuşacak” açıklamasının ardından birçok sanatçıdan destek mesajı geldi.

Bu mesajlardan birisini de Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz paylaştı. Özoğuz, Twitter'da İmamoğlu'nu etiketleyerek şunları yazdı:

"10 Kasım 1938 den bu yana İlk defa bir siyasi duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk’ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!"

'Kültür merkezi müdürü' Orhan Bozkurt da Özoğuz'a şu ifadeleri kullandı:

"Şaka mısın oğlum sen. Bir konser kaparım diye yaptığın yalamalığı anlarız da. Atatürk'ü bu kadar fütursuz kullanma edepsizliğini anlayamıyoruz. Bırakın artık bu ülkenin değerlerini üç kuruş menfaatiniz için kullanmayı Biraz edepli olun yeter artık."

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
kişi kendinden bilir işi. sivrilmeye mi çalışıyorsun adama laf atarak.. Gökhan çok doğru söylemiş.
Herşey çok güzel olacak
her şey güzel olacak
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