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Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İlk kez yapılıyor

okan.akin okan.akin
HABER  | 27.02.2019 19:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinde ilk defa ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" sürüyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İlk kez yapılıyor

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri ile SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri ve deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar katılıyor.

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Gemiler senaryo gereği, asimetrik tehdit kapsamında terörist bot ve hava vasıtasını etkisiz hale getirip, mayınlanmış sahadaki mayınları temizleyen mayın avlama gemisi rehberliğinde liman çıkışı yaptı. Gemiler daha sonra ihbar edilen denizaltıyı, denizaltı savunma harbi eğitim kapsamında arayıp tespit ederek etkisiz hale getirdi.

Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yapılan tatbikatta, NATO tatbikat planlama esaslarıyla uyumlu olacak şekilde 6 aylık bir planlama süreci uygulanıyor.

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Karargahların jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçleri ve bu planlar milli ve yerli olarak geliştirilen Deniz Harp Oyunu Sistemi'nde denenerek, tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrası sağlanıyor.

Su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler sürüyor.

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Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare ediliyor.

Öte yandan, Deniz Harp Okulu öğrencileri de "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"ndan faydalanarak, savaş gemilerinde donanma stajlarını gerçekleştiriyor. (AA)

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Mavi Vatan 2019 Tatbikatı tatbikat deniz

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