MAGAZİN

Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

Murat Arkın, babası Cüneyt Arkın'ın videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Böylece hastalığının ardından ilk kez görüntüsü ortaya çıkan Cüneyt Arkın, sevenlerine 30 Ağustos mesajı verdi.

Cüneyt Arkın'dan 30 Ağustos mesajı

Son olarak BÖRÜ dizisinde rol alan Murat Arkın, Twitter hesabından; "Söz vermiştik. Yerine getiriyoruz. Babamdan sizlere mesaj var. Sevgiler dostlar..." notunu düşerek babası Cüneyt Arkın'ın videosunu paylaştı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan 80 yaşındaki usta oyuncu videoda, "Biraz kendime gelip sokağa çıktım. Yarabbi o ne güzel şey; o insanlar, geldiler geldiler. Üzerlerinde böyle bir üzüntü biraz da beni görmekten gelen bir sevinç, 'Geçmiş olsun' dediler. 'Dualarımız seninle olacak' dediler. Sağolun ben de sizin bayramınızı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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cüneyt arkın murat arkın 30 Ağustos

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