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Cüneyt Arkın'dan güldüren Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 12:58 | Son Güncelleme

Yeşilçam filmlerinin usta ismi sanatçı Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşımda bulundu. Kim Milyoner Olmak İster programından bir görüntü paylaşan Arkın'a oğlundan da yanıt gecikmedi.

Cüneyt Arkın'dan güldüren Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı. Kim Milyoner Olmak İster adlı programda, kendisinin başrolde oynadığı "Kara Murat: Devlet Savaşıyor" filmiyle ilgili bir sorunun ekran görüntüsünü paylaşan Cüneyt Arkın, kişisel Instagram hesabından takipçilerine, "Kimler cevabı biliyor" diye sordu.

Söz konusu yarışma programında, "1978 yapımı 'Kara Murat: Devlet Savaşıyor' filminde, farklı kişiler tarafından art arda 10’dan fazla kez tekrarlanan replik hangisidir?" sorusuna yer verilirken, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ise, babasının paylaşımına bir yorum yaparak, "Telefon hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum" diyerek tebessüm ettirdi.

cneyt-arkin-Trky

Cüneyt Arkın da bunun üzerine oğlu Murat Arkın'a, doğru şıkkı söyleyerek, "Kara Murat Benim" yanıtını verdi.

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