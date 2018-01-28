MAGAZİN

Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'e duygulandıran mesaj

MAGAZİN HABERLERİ | 28.01.2018 09:42 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"na destek mesajı verdi. Sanatçı Arkın, sosyal medya paylaşımında, "Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'dan Mehmetçik'e duygulandıran mesaj

Sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı.

"Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim... Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun."

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt arkın Afrin

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