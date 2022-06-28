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Cüneyt Arkın'ın ardından Emel Sayın gözyaşlarını tutamadı! "Hiç öyle bir hali yoktu"

28.06.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından Cüneyt Arkın’ın dostları duygularını dile getirdi. Acı haberle sarsılan Emel Sayın gözyaşları içerisinde “En son birkaç gün önce konuştuk, şakalaştık, haberi alınca çok sarsıldım” dedi.

Cüneyt Arkın'ın ardından Emel Sayın gözyaşlarını tutamadı! "Hiç öyle bir hali yoktu"

Cüneyt Arkın’ın sanatçı dostları, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak acılarını paylaştı. Yeşilçam’ın usta ismi Emel Sayın, Cüneyt Arkın’ın vefatının ardından programa bağlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Emel Sayın, “Biraz önce öğrendim, gerçekten çok üzüldüm. Birkaç gün önce konuştuk Cüneyt ve eşiyle. Çok sevdiğim bir arkadaş, dost, aynı zamanda çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir oyuncu. Çok üzüldüm” sözleriyle acısını paylaştı.

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"HİÇ ÖYLE BİR HALİ YOKTU..."

Cüneyt Arkın’ın kitabında kendisiyle olan bir anısına yer verdiğini ve en son bunun üzerine konuşup şakalaştıklarını anlatan Sayın, “Herhangi bir rahatsızlığı yoktu, hatta şakalaştık. Çünkü kitabında ‘Emel beni dövdü, beni sevmedi galiba’ gibi şeyler yazmış. Aradım, çok sevdiğim bir insan halbuki, dövme sahnesi de gerçek değildi, filmdeki bir sahneydi tabii. Onu konuştuk, güldük üçümüz birlikte. Hiç öyle bir hali yoktu. Çok şaşırdım. Hatta dün bir resmini gördüm ‘Canım Cüneytciğim, hepimiz yaşlandık’ dedim kendi kendime. Bugün böyle bir haber alınca çok sarsıldım. Çok değerli bir insan, çok değerli bir sanatçıydı” ifadelerini kullandı.

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Cüneyt Arkın Emel Sayın
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