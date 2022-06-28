Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini alan hayranları hastane önünde saatlerce bekledi

Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini alan hayranları hastaneye koştu. Hayranı olduğu Cüneyt Arkın’ın ölüm haberini alır almaz hastaneye gelen 76 yaşındaki Dilber Avcı, “Ben Cüneyt Arkın’ı görmeye geldim. Onu göremem de onlardan bir kişiyi görürüm diye gelmiştim. Çok severdim. Başsağlığı dilemek için geldim. Ölüm haberini duyunca çok üzüldüm, çok zoruma gitti. Öğleden sonra geldim. Buraya Bağcılar’dan geldim. 76 yaşındayım. Filmlerini severdik. Tarlada olsak da gelirdik, onun filmleri başlayacak diye” dedi.

"OĞLU MURAT GELENE KADAR BEKLEYECEĞİM"

Küçüklüğünden beri Arkın’ın filmlerini izlediğini söyleyen Ahmet Ocak, "Kağıthane’den geliyorum. Cüneyt Arkın’ın hayranıyım. Küçüklüğümden beri hep filmlerini seyrederim. Ölüm haberini alınca üzüldüm. Başsağlığı dilemek için, oğlunu ve hanımını görmek için geldim ama onlar da gitmiş. Ben öğleden beri buradayım. Oğlu Murat gelene kadar bekleyeceğim. ‘Baskın’ filmini çok severdim” şeklinde konuştu.

"BABAM GİBİ SEVERDİM"

Cüneyt Arkın’ı babası gibi sevdiğini ifade eden Cemile Şahin isimli hayranı ise, “Kendisini çocukluğumuzdan beri izliyoruz, gerçekten çok üzüldük. Ailesine başsağlığı diliyorum. Saat 12’den beri buradayım. Buraya geldim ve ailesini kucakladım. Babam gibi severdim. Çok büyük, felaket hayranıydım. Burada 9’a kadar, oğluna sarılana kadar bekleyeceğim” diye konuştu. (İHA)



