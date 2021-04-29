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Cüneyt Arkın takipçilerini 60 sene önceye götürdü

29.04.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait olan bir fotoğraf paylaştı.

Cüneyt Arkın takipçilerini 60 sene önceye götürdü

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda.

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Instagram hesabını da aktif olarak kullanan usta sanaçı, 1960'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

"1960'LI YILLAR..."

Eski günleri yad eden 83 yaşındaki Arkın, paylaşımına, "İstanbul Bebek Koyu, 1960'lı yıllar... #Tbt" notunu düştü. Instagram'da 643 bin takipçisi bulunan Arkın'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

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"YOK BÖYLE BİR KARİZMA!"

Takipçileri Cüneyt Arkın'ın paylaşımına, "Büyük usta her zamanki gibi yakışıklı", "İyi ki böyle bir jönümüz var..." ve "Yok böyle bir karizma!" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Cüneyt Arkın Instagram
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