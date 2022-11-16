Cüneyt Çakır'ın yeni işini TFF başkanı duyurdu

Cüneyt Çakır dönemi resmen sona eriyor. Süper Lig'in efsane hakemleri arasında yer alan tecrübeli isim, Çekya ile yapacağımız maçta 5 dakika düdük çalarak aktif kariyerine nokta koyacak.

YENİ MESLEĞİ FEDERASYONDA!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Gaziantep'te Çekya ile yapılacak maçta 5 dakika maç yönetecek ve jübilesini yapacak. Ona plaket vereceğiz. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en başarılı hakemlerden bir tanesi. 600'den fazla maç yönetti. Avrupa'da onu bir yerlere getirmek için çaba göstereceğiz. Cüneyt hoca ile konuşacağız ve olursa federasyonda görev verebiliriz" dedi.

