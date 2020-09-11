Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!

YouTube'da yaptığı yayınlarla dikkat çeken gazeteci Cüneyt Özdemir, son yayınında Nusret'in altın serptiği cappuccino'yu gündemine taşıdı. Bir süredir Instagram'dan cappuccino akımını başlatan Nusret, son olarak altın tozlu cappuccino içtiği görüntüleri paylaşmıştı. Cüneyt Özdemir de son YouTube yayınında Nusret'in cappuccino akımını yorumladı.

"NUSRET KARDEŞİMİZ TAŞ MI YESİN?"

Nusret'in restoran işletmeciliğinin yanı sıra, 30 milyondan fazla takipçisiyle bir influencer olduğunun altını çizen Özdemir, "Nusret, tuz serpme hareketinden sonra şimdi cappuccino akımı başlattı. Nusret bugün tüm işlerini bıraksa, sadece sosyal medyadan da büyük bir gelir kazanabilir. Türkiye'deki tüm influencer'ın 10 katı gelir elde eder. Nusret acayip bir kariyer tırmanışında. Nusret'in bu gelişimi bir işletmeci olarak çok başarılı. Ama influencer hikayesi ondan daha da öteye gitti. Nusret sıfır İngilizce'yle dünya starlarıyla aşık atıyor. Gerçekten büyük başarı. Altınlı et satıyordu en son. Adam gelmiş oraya parası var. En pahalı şeyi yemek istiyor. İnmiş orada mega yattan. En pahalı şeyi yemek istiyor. Nusret de eti altınla kapladı. Şu cappuccino'ya da altın ekleyerek satmaya başladı. Adam altınlı eti yiyor, kazıklanıyor. Yetmiyor; 'Daha fazla nasıl kazıklanabilirim’ diyor. E Nusret kardeşimiz de taş mı yesin?. Cappuccino’yu da altına buluyor" dedi.



