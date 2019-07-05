MAGAZİN

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu! Şeyma Subaşı'ya çağrıda bulundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 01:43 | Son Güncelleme

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'nın kitabından kesitler okuduğu video sosyal medyada olay oldu. Özdemir, Subaşı'ya birlikte çekim yapma çağrısında da bulundu.

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren gazeteci Cüneyt Özdemir, bu defa Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabını yorumladı.

Son yayınladığı videoya Subaşı'nın kitabından bazı kesitleri okuyarak başlayan Özdemir, okuduğu satırlardan sonra meşhur kahkahasını da attı.

Ünlü gazeteci Özdemir, "13 kitap yazdım bir editörle çalıştım. Şeyma Subaşı bir kitap yazdı 3 editörle çalıştı" dedi. Şeyma Subaşı'ya çağrıda da bulunan Özdemir, "Güzel bir kitap yazmışsın iddialısın. Bu kitabın bir yerlere ulaşacağını düşünüyorsun, gel madem bu kitabı birlikte okuyalım, konuşalım" ifadelerini kullandı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İlker Ayrık yeni imajıyla dikkat çekti!İlker Ayrık yeni imajıyla dikkat çekti!
Hadise göğüs dekolteli mavi elbisesiyle dikkat çektiHadise göğüs dekolteli mavi elbisesiyle dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Cüneyt Özdemir

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Bülent Arınç'tan canlı yayında önemli açıklamalar! "Bizim için ilk ikaz..."

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Rus vekilin gelişi ülkeyi karıştırmıştı! Darbe girişimi engellendi

Rus vekilin gelişi ülkeyi karıştırmıştı! Darbe girişimi engellendi

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar'dan havuz videosu!

Hülya Avşar'dan havuz videosu!

İlker Ayrık yeni imajıyla dikkat çekti!

İlker Ayrık yeni imajıyla dikkat çekti!

Hadise göğüs dekolteli mavi elbisesiyle dikkat çekti

Hadise göğüs dekolteli mavi elbisesiyle dikkat çekti

Şeyma Subaşı'dan sevgilisi Guido Senia ile tatil paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle tatil paylaşımı

Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımı sonrası konseri iptal oldu!

3 Temmuz paylaşımı olay olmuştu! Konserini iptal ettiler

Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman boşandı

Haberi böyle verdi: Medeni bir şekilde boşandık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.