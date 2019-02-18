Cüneyt Özdemir'in sosyal medya gündemine oturan hikayesi

Gazeteci Cüneyt Özdemir YouTube'da epey etkin. Kendi ismiyle açtığı YouTube kanalında hem mesleğini icra ediyor, hem de çektiği vloglarla günlük yaşamından kareler sunuyor.

Özdemir karlar altındaki ABD Colorado'dan bir video yayınladı. Ardından yoğun kar yağışı onu gençliğine götürdü. Ardından Ahu'nun hikayesini anlatmaya başladı.

"BEN SANA AŞIĞIM!"

İşte Cüneyt Özdemir'in anlattığı o hikaye:

"Şimdi böyle karların arasında memleketten çok uzakta yürürken aklıma Keçiören geldi. Biliyorsunuz ben Keçiören'de büyüdüm, o zaman böyle şelale falan da yoktu. Kar yağdığı zaman cümbüş yaşanır. Apartmanlardan merdivenleri alırdık tahta merdivenler var. Sonra herkes apartmandan çıkardı yarış yapardık, duvarda biterdi yarış. Bizim rakip de karşı apartmandı karşı apartmanda da Ahu var. Ben 16 yaşındayım o da 16 yaşında.

Ahu'yla da bir yıldır böyle camlardan birbirimize bakıyoruz. O bana bakıyor ben ona bakıyorum. Hiç konuşma yok utanıyoruz. Aşığız birbirimize ama nasıl söyleyeceğiz? Birkaç yıl sonra kışın bir gün geldi bu, "Ben sana aşığım" dedi. Ben böyle şok. Dedim, "Bunu sonra konuşalım."