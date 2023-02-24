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Cüneyt Özdemir'in sözleri defalarca kez paylaşıldı! "Bugüne kadar bombalanan çok şehir gördüm ama..."

24.02.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ilk anından beri Kenan Taş ile beraber canlı yayınlar yapan ve deprem bölgesine de giden Cüneyt Özdemir duygularını paylaştı. Kahreden yıkım görüntülerine sayfasında yer veren Özdemir "İnanın ben böyle bir çaresizlik, böyle bir acı, böyle bir keder görmedim" dedi. Cüneyt Özdemir'in sözleri defalarca kez paylaşıldı.

Deprem olduğu günden beri YouTube kanalından canlı yayınlar yapan Cüneyt Özdemir ile Kenan Taş, Hatay'a da giderek gözlemlerini ekrana yansıtmıştı. Cüneyt Özdemir son olarak sosyal medyada duygularını paylaştı.

''Bir şey söyleyeceğim.. Ben bugüne kadar bombalanan çok şehir gördüm. Hatta kiminin ortasındaydım. Yağmayı talanı ne yazık ki çok izledim. Hayatım mülteci çadırlarını haber yaparak geçti. Sadece Türkiye’dekilere değil dünyanın en belalı yerlerine gittim" diyen Özdemir'in duygu dolu sözleri sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı!

"DURUP DURURKEN GÖZLERİM DOLUYOR"

Cüneyt Özdemir yazısının devamında şunları söyledi:

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"İnanın ben böyle bir çaresizlik, böyle bir acı, böyle bir keder görmedim. Başımda bir bulut yüreğimde bir ton yükle dolaşıyorum. Hiç bu kadar gerçek, bu kadar sarsıcı ve bu kadar büyük bir acıyla sınanmamışım meğerse… İçimde bir yerlerde bir şey kırıldı sanki… Durup dururken gözlerim doluyor, ağlamaya başlıyorum. Mavi görmesin diye bir köşeye gidip gizli gizli hıçkıra hıçkıra ağlıyorum.

"GÖRDÜKLERİM KARŞISINDA BÜYÜYEN KORKUNÇ BİR ÖFKE VAR"

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İçimde sadece dibini bulamadığım bir hüzün değil gördüklerim karşısında büyüyen korkunç bir öfke var. Kızgınlık ve kırgınlık birbiriyle yarışıyor. Bu acıyı iliklerine kadar hissedenler orada insanların neler yaşadığını hayal bile edemediğimizin farkındayız. Canlı yayınlarda ağlayarak yardım isteyen insanların seslerini kalbimin derinliklerinden zaman siler mi emin değilim. Bu satırları yazarken bu büyük felaketin tam ortasında yaşayanların, hala çadır arayanların, dününü yitirmiş geleceği belirsiz insanlarımızın nasıl bir ruh halinde olduklarını tahmin etsem de tahayyül edemiyorum.Biz nasıl iyileşeceğiz bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum…"

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