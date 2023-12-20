SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyayı çalkaladı! "Fenerbahçe'ye kumpas kuruldu"

Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyayı çalkaladı! "Fenerbahçe'ye kumpas kuruldu"

20.12.2023 15:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan çirkin olaylar sonrası TFF ligleri 1 hafta erteleme kararını değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, İstanbulspor'un sahadan çekilmesine dair "Artık komedi bile değil' derken, Fenerbahçe'ye kumpas kurulduğunu iddia etti.

Süper Lig'de Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası ligler 1 hafta ertelenirken, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube kanalında bu konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının ardından TFF'nin aldığı kararları eleştiren Cüneyt Özdemir, Ertem Şener'i konuk aldığı programda fikstürün kaydırılmayarak bu hafta oynanacak olan maçların ertelenmesini 'Fenerbahçe'ye kumpas' olarak değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK KUMPAS VAR"

Screenshot_25

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Özdemir, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam ortalığı ayağa kaldırırım fakat şu an yönetimin sesi çıkmıyor" ifadelerini kullanırken Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbulspor'un sahadan çekilmesi artık komedi bile değil... Fenerbahçe'ye büyük kumpas var, Büyükekşi ile bu lig bitmez" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

Screenshot_24

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulüp başkanına silahlı saldırı! 9 el ateş ettiKulüp başkanına silahlı saldırı! 9 el ateş etti
Icardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Ayrılığı yazdılar, maaşını bile açıkladılarIcardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Ayrılığı yazdılar, maaşını bile açıkladılar
Ankaragücü'nden Halil Umut Meler açıklaması!Ankaragücü'nden Halil Umut Meler açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Mehmet Büyükekşi Cüneyt Özdemir son dakika Süper Lig maçı süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Asgari ücret 3. toplantısında masaya ilk somut rakam geliyor

Ahmet Çakar: "Halil Umut Meler tüm Türkiye'ye yalan söylemiş"

Ahmet Çakar: "Halil Umut Meler tüm Türkiye'ye yalan söylemiş"

Icardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Ayrılığı yazdılar, maaşını bile açıkladılar

Icardi'yi bir türlü rahat bırakmıyorlar! Ayrılığı yazdılar, maaşını bile açıkladılar

Ankaragücü'nden Halil Umut Meler açıklaması!

Ankaragücü'nden Halil Umut Meler açıklaması!

Ronaldo son imzasını atıyor! Herkes şaşkın...

Ronaldo son imzasını atıyor! Herkes şaşkın...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.