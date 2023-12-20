Cüneyt Özdemir'in sözleri sosyal medyayı çalkaladı! "Fenerbahçe'ye kumpas kuruldu"

Süper Lig'de Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası ligler 1 hafta ertelenirken, ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube kanalında bu konuya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının ardından TFF'nin aldığı kararları eleştiren Cüneyt Özdemir, Ertem Şener'i konuk aldığı programda fikstürün kaydırılmayarak bu hafta oynanacak olan maçların ertelenmesini 'Fenerbahçe'ye kumpas' olarak değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK KUMPAS VAR"

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Özdemir, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam ortalığı ayağa kaldırırım fakat şu an yönetimin sesi çıkmıyor" ifadelerini kullanırken Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbulspor'un sahadan çekilmesi artık komedi bile değil... Fenerbahçe'ye büyük kumpas var, Büyükekşi ile bu lig bitmez" dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM...







