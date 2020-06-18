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Cüneyt Özdemir YouTube kanalında kendisini konuk etti! Kendi sordu kendi yanıtladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 22:44 | Son Güncelleme

YouTube kanalından yaptığı yayınlarla gündemde olan gazeteci Cüneyt Özdemir, bu defa çok konuşulacak bir programa imza attı. Cüneyt Özdemir, kişisel YouTube kanalında kendi kendini konuk etti. Özdemir eleştirilere yanıt verirken, "Doyamadılar beni dövmeye" ifadelerini kullandı.

Son günlerde gazeteci ve milletvekili Ahmet Şık'la yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Cüneyt Özdemir'in eski paylaşımları sosyal medyada gündem olmuştu.

CÜNEYT ÖZDEMİR SORDU CÜNEYT ÖZDEMİR YANITLADI!

YouTube kanalında yaptığı yayınlarla milyonlarca insan tarafından takip edilen gazeteci Cüneyt Özdemir, izleyenlerine sürpriz yaşattı.

Cüneyt Özdemir, bugünkü yayınında kendisini konuk etti. Kamera karşısına geçen Özdemir, kendi sorduğu soruları yine kendisi yanıtladı. Özdemir kendi sorduğu soruları yine kendisi cevaplamasının ardından ortaya ilginç görüntüler çıktı. Özdemir, kendisine yöneltilen eleştirilere de bu ilginç röportajla yanıt verdi.

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