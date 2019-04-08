Cüzdanını isteyen soyguncuya silah çekti

Brezilya’da gerçekleşen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki motosikletli hırsız aracını park eden iki kişiye yaklaştı.
Hırsızlardan biri, arabanın bagajından poşetlerini çıkaran kadının yanına giderken, diğer hırsız da doğrulttuğu silahıyla arabanın sürücü koltuğunda oturan kişiye yaklaştı ve saati ile cüzdanını istedi. Hırsıza saatini verdikten sonra yeniden koltuğa oturan sürücü, hırsızların beklemediği bir anda koltuğun kenarından aldığı silahla hırsızlara ateş açarak uzaklaştırdı.
Olay yerinden kaçan hırsızlar, polis tarafından aranıyor.
(DHA)
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