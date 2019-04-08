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Cüzdanını isteyen soyguncuya silah çekti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Brezilya’da motosikletli ve silahlı iki hırsızın soymaya çalıştığı bir kişi, hırsızlara aracının içinde bulundurduğu silahla ateş açtı. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar olay yerinden kaçtı.

Brezilya’da gerçekleşen olayda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki motosikletli hırsız aracını park eden iki kişiye yaklaştı.

Hırsızlardan biri, arabanın bagajından poşetlerini çıkaran kadının yanına giderken, diğer hırsız da doğrulttuğu silahıyla arabanın sürücü koltuğunda oturan kişiye yaklaştı ve saati ile cüzdanını istedi. Hırsıza saatini verdikten sonra yeniden koltuğa oturan sürücü, hırsızların beklemediği bir anda koltuğun kenarından aldığı silahla hırsızlara ateş açarak uzaklaştırdı.

Olay yerinden kaçan hırsızlar, polis tarafından aranıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya hırsız

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