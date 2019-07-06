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Cyberpunk 2077 beyaz perde için bileti kaptı

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TEKNOLOJİ  | 06.07.2019 08:08 | Son Güncelleme

Son dönemde oyun dünyasındaki karakterlerin beyaz perdede ya da TV ekranlarında boy göstermesine alıştık diyebiliriz. Gün geçmiyor ki oyun dünyasındaki kült bir karakter daha beyaz perdenin yolunu tutmasın.

Cyberpunk 2077 beyaz perde için bileti kaptı

Genel olarak oyun dünyasındaki bir yapımın ya da karakterin beyaz perdeye uyarlanması için belli bir popülariteye ulaşması gerekiyor. Fakat 2020’de satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077 bunu da aşmış durumda.  Çünkü sızdırılan son bilgilere göre, CD Projekt RED’in açık dünya temalı RPG oyunu için cast çalışmaları şimdiden başlamış.

Oyunun yapım sürecindeki önemli isimlerden biri olan Mike Pondsmith konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Keanu Reeves’in oyunda görülmesinden ötürü Cyberpunk filminin yapılması kuvvetle muhtemel. Fakat şu anda filmin yapım haklarının kimde olacağı kararlaştırılmış değil.”

Görünen o ki Reeves’in başrolde olduğu bir Cyberpunk filmi düşünülüyor. Muhtemelen bu filmin oyunun hemen akabinde yani 2020 ya da 2021 yılı içerisinde çıkması bizleri şaşırtmayacaktır.
Tabi ki yine de Cyberpunk 2077 filmi hakkında söylemlerde bulunmak için henüz çok erken. Öncelikle 2020 yılında çıkacak olan CyberPunk 2077 oyununu görüp değerlendirmemiz gerekiyor.

Cyberpunk 2077 oyun içi videolarını izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077 beyaz perde tv

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