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Cyberpunk 2077 Geliştiricileri: “Ağlamaya hazır olun”

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ESPOR  | 09.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

CD Projekt Red firmasından Pawel Sasko, Cyberpunk 2077 oynayanların gözyaşlarını tutamayacağını açıkladı.

Cyberpunk 2077 Geliştiricileri: “Ağlamaya hazır olun”

Cyberpunk 2077’nin yapımcıları CD Projekt Red’in baş görev tasarımcısı Pawel Sasko’dan oyuna yönelik ilginç açıklamalar geldi. Oyunculara duygu dolu anlat yaşatmayı planlayan yapımcılar, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını açıkladı. Cyberpunk 2077’yi oynayanların ağlamama ihtimalinin olmadığını söyleyen Pawel Sasko, mutluluk ve kahkahanın da bol olacağını söyledi. Kısacası Cyberpunk 2077, her çeşit duyguyu yaşatacak!

Cyberpunk 2077 hem ağlatacak hem güldürecek

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Keanu Reeves, E3 etkinliği sırasında oyunu tanıtırken oyunun pazarlanması konusunda büyük bir etki yarattı. Yıllardır beklenen Cyberpunk 2077, kendini duyurmayı başardı ve bekleyen sayısını büyük ölçüde arttırdı.

Oyunun çıkış tarihini paylaşan CD Projekt RED geliştiricileri, oyun hakkında birçok yeni bilgi paylaşmaya başladı. Çok spoile vermeden alttan alttan bilgi veren geliştiriciler, oyundaki binalara girilebileceğini ve yapay zeka destekli Uber araçların bile olacağını söyledi. Ayrıca oyunda Keanu Reeves’in olması ise heyecanı doruğa çıkarıyor.

Oyuncuların Cyberpunk 2077 ile her türlü duyguyu hissedeceğini belirten Pawel Sasko, asıl amaçlarının insanları ağlatmak olduğunu itiraf etti. The Witcher 3 ile benzer bir deneyim yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda ise şunları ifade etti:

“Öyle umuyorum. Bana inanın burada yaptığımız şeyle sizi ağlatacağız. Bunun başka ihtimali yok. Oyuncuları ekrana kilitlemek için elimizden ne geliyorsa yaptık.”

Sadece üzüntü değil, aynı zamanda sevinç ve komedinin de olacağını belirten Sasko, kahkaha ve sinirin de bol bol olduğundan bahsetti.

Uzun yıllardır beklediğimiz Cyberpunk 2077, 15 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
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