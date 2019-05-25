Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan Cyberpunk 2077 için hala belli bir çıkış tarihi yok. Geçtiğimiz E3 etkinliğinde oyuna dair önemli bilgiler paylaşılmıştı. Hatta kısa kısa oynanış görüntülerine de yer verilmişti.

Oynanış videoları sonrasında oyunun bitime yakın olduğuna dair bazı dedikodular ortaya atıldı. Fakat bu söylentiler çok geçmeden yapımcı ekip tarafından yalanlandı. CD Projekt Red ekibi, oyunun bitime yakın olmadığını en iyisini yapmak için çabaladıklarını açıklamıştı.

Sonuç olarak önümüzdeki E3’te oyunun oynanabilir bir demo ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusuydu. Nitekim bu durum CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamayla netleşti.

Yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamada, E3 2019’da oynanabilir bir demo olmayacağı fakat oyuna dair yeni oynanış görüntülerinin paylaşılacağı belirtildi. Açık konuşmak gerekirse bu Cyberpunk 2077’yi merakla bekleyenler için hayal kırıklığı yaratacak bir açıklama oldu.

8 çekirdekli MacBook Pro performans testini ağlattı!



