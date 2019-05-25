Mynet Trend

Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

The Witcher serisi ile fark yaratan CD Projekt Red uzun bir süredir yeni projesi üzerinde çalışıyor. 2015 yılında raflardaki  yerini alan The Witcher 3 Wild Hunt’ın her açıdan muazzam bir oyun olması, CD Projekt Red’in bir sonraki projesini de hayli önemli kılmıştı. İşte Cyberpunk 2077’nin bu kadar merak edilmesinin en önemli nedeni bu.

Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan Cyberpunk 2077 için hala belli bir çıkış tarihi yok. Geçtiğimiz E3 etkinliğinde oyuna dair önemli bilgiler paylaşılmıştı. Hatta kısa kısa oynanış görüntülerine de yer verilmişti.

Oynanış videoları sonrasında oyunun bitime yakın olduğuna dair bazı dedikodular ortaya atıldı. Fakat bu söylentiler çok geçmeden yapımcı ekip tarafından yalanlandı. CD Projekt Red ekibi, oyunun bitime yakın olmadığını en iyisini yapmak için çabaladıklarını açıklamıştı.

Sonuç olarak önümüzdeki E3’te oyunun oynanabilir bir demo ile karşımıza çıkıp çıkmayacağı büyük merak konusuydu. Nitekim bu durum CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamayla netleşti.
Yapımcı ekip tarafından yapılan açıklamada, E3 2019’da oynanabilir bir demo olmayacağı fakat oyuna dair yeni oynanış görüntülerinin paylaşılacağı belirtildi. Açık konuşmak gerekirse bu Cyberpunk 2077’yi merakla bekleyenler için hayal kırıklığı yaratacak bir açıklama oldu.

8 çekirdekli MacBook Pro performans testini ağlattı!

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
AMD Radeon Adrenalin 19.5.2 güncellemesi yayınlandıAMD Radeon Adrenalin 19.5.2 güncellemesi yayınlandı
OLED ekranlı MacBook Pro geliyor!OLED ekranlı MacBook Pro geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077 The Witcher CD Projekt RED

En Çok Okunan Trend Haberler

Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı

Burak Yılmaz ayrılığı açıkladı

Cami önünde ortalık karıştı!

Cami önünde ortalık karıştı!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

The Taste jürisi Şemsa Denizsel'in şaşırtan değişimi!

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL için tecavüz ettiler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ultimate Alliance 3’ten nefes kesen video!

Ultimate Alliance 3’ten nefes kesen video!

Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi bugün yayınlandı

Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi bugün yayınlandı

Oppo Reno’ya yakından bakıyoruz

Oppo Reno’ya yakından bakıyoruz

PUBG Lite Türkiye’de indirime sunuldu.

PUBG Lite Türkiye’de indirime sunuldu.

DC Universe Online, Nintendo Switch için de oyun severlerin beğenisine sunulacak

DC Universe Online, Nintendo Switch için de oyun severlerin beğenisine sunulacak

Dead Cells geçtiğimiz günlerde 2 milyon barajını da aştı

Dead Cells geçtiğimiz günlerde 2 milyon barajını da aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.