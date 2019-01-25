Cyberpunk 2077 sanat yönetmeni Blizzard kadrosunda!

2006 yılında The Witcher serisi ile birlikte CD Projekt Red'de çalışmaya başlayan Stepien'ın tam olarak neden ayrıldığı belli değil. Hatta ortada genel bir açıklama bile yok. Ayrılma haberi ise LinkedIn sayfasında ortaya çıktı.

2019 yılının en çok beklenen ve Gamescom 2018'de oyun dünyasını kasıp kavuran Cyberpunk 2077'nin net çıkış tarihi henüz belli değil. Bu aşamada Stepien'in transfer olması Cyberpunk 2077'nin gidişatını ne kadar etkileyecek bilemiyoruz ancak Blizzard tarafında büyük sürprizlerin beklendiği bir gerçek.

Basit bir şekilde Sebastian Stepien'in işinin diğer tarafta bittiği düşünülebilinir. Ne olursa olsun bu gelişme, şüphesiz Blizzard için harika olacak. (Haberin devamı için tıklayınız)

