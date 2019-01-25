TREND

Cyberpunk 2077 sanat yönetmeni Blizzard kadrosunda!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 15:30 | Son Güncelleme

Yaklaşık 13 yılını CD Projekt Red'de geçiren Sebastian Stepien, Blizzard kadrosuna katıldı.

Cyberpunk 2077 sanat yönetmeni Blizzard kadrosunda!

2006 yılında The Witcher serisi ile birlikte CD Projekt Red'de çalışmaya başlayan Stepien'ın tam olarak neden ayrıldığı belli değil. Hatta ortada genel bir açıklama bile yok. Ayrılma haberi ise LinkedIn sayfasında ortaya çıktı.

2019 yılının en çok beklenen ve Gamescom 2018'de oyun dünyasını kasıp kavuran Cyberpunk 2077'nin net çıkış tarihi henüz belli değil. Bu aşamada Stepien'in transfer olması Cyberpunk 2077'nin gidişatını ne kadar etkileyecek bilemiyoruz ancak Blizzard tarafında büyük sürprizlerin beklendiği bir gerçek.

Basit bir şekilde Sebastian Stepien'in işinin diğer tarafta bittiği düşünülebilinir. Ne olursa olsun bu gelişme, şüphesiz Blizzard için harika olacak. (Haberin devamı için tıklayınız)

PARTNERO ülkede 87 kişi donarak öldüO ülkede 87 kişi donarak öldü
WhatsApp'tan emoji güncellemesi WhatsApp'tan emoji güncellemesi
NASA'dan ilginç Antarktika keşfiNASA'dan ilginç Antarktika keşfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Blizzard oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

Öğretmenlerin öğrencilerin karnesine yazdıkları notlar şaşırttı

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

2019 için uzmanlardan korkutan uyarı!

'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...

'Ben yapmam diyen kadın' yalan söyler...

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mortal Kombat 11 çıkış tarihi ve yeni oynanış videosu

Mortal Kombat 11'in videosu ortaya çıktı!

WhatsApp'tan yeni güncelleme geldi

WhatsApp'tan emoji güncellemesi

NASA'dan ilginç Antarktika keşfi

NASA'dan ilginç Antarktika keşfi

Akıllı telefon pazarında lider kim?

Akıllı telefonun liderleri ortaya çıktı! İşte birinci...

PlayStation 5 nasıl olacak?

Milyonlarca kişi PlayStation 5'i bekliyor!

Samsung, Mate 20 Pro’dan mı ilham alıyor?

Teknoloji dünyasına damga vuran Samsung-Huawei iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.