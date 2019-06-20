Cyberpunk 2077, The Witcher 3 gibi ek paketlerle geliyor

Prima Games’e verdiği röportajda CD Projekt RED Kullanıcı Arayüz Koordinatörü Alvin Liu, gelecekteki ek paketlerle beraber her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmak istediklerini belirtti. Ek olarak Witcher 3’ü oynayıp bitirdiğimde herkesin neler beklediğini bilmek istediğini de açıkladı. Diğer tarafta görünen o ki benzer deneyimi Cyberpunk 2077’de de yaşatmak istiyorlar.

Liu, oyunun Witcher 3’e rakip olacak büyüklükte ek paketlerin varlığından da bahsetti. En önemli soru ise bu genişleme paketlerinin DLC olarak ayrıca satılıp satılmayacağı. Liu, bu konuda içeriği kısıtlamadıklarını, oyunun tamamına sahip olunacağını belirtti.

Firmanın, DLC konusunda büyük üne sahip olduğu gün gibi ortada. Witcher 3, oynanış süresini ciddi anlamda uzatan ve Hearts of Stone, Blood and Wine gibi hikayeyi şekillendiren DLC’lere sahipti.

Cyberpunk 2077, PS4, Xbox One ve PC için 16 Nisan 2020’de piyasaya çıkacak.

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