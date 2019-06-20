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Cyberpunk 2077, The Witcher 3 gibi ek paketlerle geliyor

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

CD Projekt RED’in beklenen oyunu Cyberpunk 2077 için haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Firmanın bu seferki sürprizi The Witcher 3 gibi büyük ek paketlerin yolda olduğu.

Cyberpunk 2077, The Witcher 3 gibi ek paketlerle geliyor

Prima Games’e verdiği röportajda CD Projekt RED Kullanıcı Arayüz Koordinatörü Alvin Liu, gelecekteki ek paketlerle beraber her şeyin eksiksiz olduğundan emin olmak istediklerini belirtti. Ek olarak Witcher 3’ü oynayıp bitirdiğimde herkesin neler beklediğini bilmek istediğini de açıkladı. Diğer tarafta görünen o ki benzer deneyimi Cyberpunk 2077’de de yaşatmak istiyorlar.

Liu, oyunun Witcher 3’e rakip olacak büyüklükte ek paketlerin varlığından da bahsetti. En önemli soru ise bu genişleme paketlerinin DLC olarak ayrıca satılıp satılmayacağı. Liu, bu konuda içeriği kısıtlamadıklarını, oyunun tamamına sahip olunacağını belirtti.

Firmanın, DLC konusunda büyük üne sahip olduğu gün gibi ortada. Witcher 3, oynanış süresini ciddi anlamda uzatan ve Hearts of Stone, Blood and Wine gibi hikayeyi şekillendiren DLC’lere sahipti. 

Cyberpunk 2077, PS4, Xbox One ve PC için 16 Nisan 2020’de piyasaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
CD Projekt RED Cyberpunk 2077 The Witcher 3

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