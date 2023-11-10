CZN Burak Armağan Çağlayan'a anlattı! Babasının yanında maaşla çalışırken aldıklarını saydı

Son dönemde babasıyla yaşadığı sorunlarla anılan CZN Burak Armağan Çağlayan'a hayatını anlattı. Çocukluğundan beri babasıyla sorunlar yaşadığını ve annesine çok bağlı olduğunu belirten CZN Burak, sosyal medyanın ona olan getirisi kadar ondan götürdükleri de olduğunu ekledi.

Babasının yanında her zaman maaşlı eleman olarak çalıştığını ve ünlendiğinde dahi maaşla çalışıp ortaklık yaşamadığını ifade eden CZN Burak babasının hep maddi olarak tutucu olduğuna değindi.

CZN Burak tanınırlığı artınca şirketin adını değiştirdiklerini söyleyerek o dönem de maaş aldığını ifade etti.

BABASI MAAŞ VERİYORMUŞ

CZN Burak yaşadıklarını anlatırken "2018 sonrası 2020'e kadar ben yine yanında çalıştım en fazla bir araba değiştirebildim, bir ev aldım, ablamla kalıyorum. İşe gidip geliyorum, elimden ne gelirse yapıyorum. Çok takipçi olduktan sonra iyilik yapmayı seviyordum zaten durumum varken de yapmaya çalışıyorum. Biz yemek videoları çekiyoruz, yiyen var yemeyen var" dedi ve ekledi:

BABASININ O LAFI ŞOKE ETTİ

"Sosyal projeler yapmaya başladım, maddi olayları içimde sakladım o kısmı göstermek istemedim. İsim yurt dışına açılmaya başladı, bir konuda babamla anlaşamadık, bunu söylemek istemiyorum. Ama gidip 'arkamdan neden bunu yaptın' diye sitem ettim. O da istediğimi yaparım dedi. 'Eşek gibi oturacaksın susup' dedi. Zoruma gitti adli bir süreç oldu, sonra geldi 'Baba oğuluz yaptığın ayıp' dedi. Oysa o bana söylemek istemediğim şeyi yaptı. Barışmadık... Davayı geri aldım, ama işleri ayırdık. Ceketimi alıp çıktım... Sürekli bir para mevzusu var, sonra gittim kendime yer açtım."







