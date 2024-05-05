CZN Burak hayatını kaybeden Neşet Turan'ın ailesine taziyeye gitti! "Keşke böyle olmasaydı"

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 2 hafta önce kardeşi ve arkadaşıyla yola çıktı. Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan, 28 Nisan saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bu yayın sırasında Neşet Turan'a, kamyonet çarptı. Kamyonet şoförü kaçarken, Neşet Turan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

‘GÜZEL BİR İZ BIRAKMIŞ’

CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, kazada ölen Neşet Turan'ın Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. CZN Burak'ı burada çok sayıda takipçisi karşıladı. Turan'ın babası Hacı, annesi Cemile ve kardeşi Ahmet ile yakından ilgilenen Özdemir, daha sonra ocağın başına geçerek irmik helvası yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan Özdemir, "Tüm sevenlerinin, ailesinin, Kayseri'nin ve herkesin başı sağ olsun. Neşet Turan'ın gerçekten çok seveni var. Ben onu mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten insanlar da, ailesinde, arkadaşların da ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış" dedi.

'BURADA KİMSENİN SUÇU YOK'

Sosyal medya üzerinden Neşet Turan ve kardeşi hakkında yapılan kötü yorumları eleştiren Özdemir, "Bu arkadaşımız sosyal medya üzerinde yayınlar yapıyor. Ben daha yeni takip ettim. Yeni gördüm. Şimdi bazen arkadaşımıza kötü yorumlar yazıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımızın, ailemizin yerinde olmadan ne hissettiğini bilemeyiz. Sonuçta bir kardeş kaybetti. Babası, bir evlat kaybetti.

Bazen kötü yorumlar yazıldığını görüyorum. İnsanlardan tek ricam, lütfen kardeşlerimize kötü yorumlar yazmayalım. Kötü niyetle yapmadılar. Kendi düşüncelerinde bir konsept oluşturdular. Bu konsepti de yapmaya çalıştılar. Keşke böyle olmasaydı. Ama burada kimsenin bir suçu yok" ifadelerini kullandı.







