MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. CZN Burak hayatını kaybeden Neşet Turan'ın ailesine taziyeye gitti! "Keşke böyle olmasaydı"

CZN Burak hayatını kaybeden Neşet Turan'ın ailesine taziyeye gitti! "Keşke böyle olmasaydı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, Aksaray-Ankara kara yolunda yürürken kardeşinin açtığı canlı yayında kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan'ın ailesini ziyaret ederek irmik helvası yaptı.

CZN Burak hayatını kaybeden Neşet Turan'ın ailesine taziyeye gitti! "Keşke böyle olmasaydı"

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 2 hafta önce kardeşi ve arkadaşıyla yola çıktı. Neşet Turan'ın kardeşi Ahmet Turan, 28 Nisan saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı. Bu yayın sırasında Neşet Turan'a, kamyonet çarptı. Kamyonet şoförü kaçarken, Neşet Turan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CANLI-YAYINDA-KAMYONET-CARPMASI-SONUCU-H_49573 (4)

‘GÜZEL BİR İZ BIRAKMIŞ’

CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, kazada ölen Neşet Turan'ın Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. CZN Burak'ı burada çok sayıda takipçisi karşıladı. Turan'ın babası Hacı, annesi Cemile ve kardeşi Ahmet ile yakından ilgilenen Özdemir, daha sonra ocağın başına geçerek irmik helvası yaptı.

CANLI-YAYINDA-KAMYONET-CARPMASI-SONUCU-H_49573 (1)

Burada açıklamalarda bulunan Özdemir, "Tüm sevenlerinin, ailesinin, Kayseri'nin ve herkesin başı sağ olsun. Neşet Turan'ın gerçekten çok seveni var. Ben onu mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten insanlar da, ailesinde, arkadaşların da ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış" dedi.

CANLI-YAYINDA-KAMYONET-CARPMASI-SONUCU-H_49573 (2)

'BURADA KİMSENİN SUÇU YOK'

Sosyal medya üzerinden Neşet Turan ve kardeşi hakkında yapılan kötü yorumları eleştiren Özdemir, "Bu arkadaşımız sosyal medya üzerinde yayınlar yapıyor. Ben daha yeni takip ettim. Yeni gördüm. Şimdi bazen arkadaşımıza kötü yorumlar yazıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımızın, ailemizin yerinde olmadan ne hissettiğini bilemeyiz. Sonuçta bir kardeş kaybetti. Babası, bir evlat kaybetti.

CANLI-YAYINDA-KAMYONET-CARPMASI-SONUCU-H_49573 (3)

Bazen kötü yorumlar yazıldığını görüyorum. İnsanlardan tek ricam, lütfen kardeşlerimize kötü yorumlar yazmayalım. Kötü niyetle yapmadılar. Kendi düşüncelerinde bir konsept oluşturdular. Bu konsepti de yapmaya çalıştılar. Keşke böyle olmasaydı. Ama burada kimsenin bir suçu yok" ifadelerini kullandı.

CANLI-YAYINDA-KAMYONET-CARPMASI-SONUCU-H_49573

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna'dan Yunus Emre'ye eşi üzerinden gönderme! Beria Özden duyunca çıldırdıAleyna'dan Yunus Emre'ye eşi üzerinden gönderme! Beria Özden duyunca çıldırdı
Aşağıdan çekime kızmıştı! Hadise yine yaktı geçtiAşağıdan çekime kızmıştı! Hadise yine yaktı geçti
Aşk pozlarındaki o detay dile düştü! Dalga konusu olunca...Aşk pozlarındaki o detay dile düştü! Dalga konusu olunca...
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
2028 cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Dikkat! Geliyor...

2028 cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Dikkat! Geliyor...

Enflasyon, emekliler, öğretmen atamaları... Kabine yarın toplanıyor

Enflasyon, emekliler, öğretmen atamaları... Kabine yarın toplanıyor

Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası!

Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası!

Eve tamirci çağırdı, neye uğradığını şaşırdı!

Eve tamirci çağırdı, neye uğradığını şaşırdı!

Önce otopsi görüntüleri sonra son anları ortaya çıkmıştı... Karabulut ailesi kararını verdi!

Önce otopsi görüntüleri sonra son anları ortaya çıkmıştı... Karabulut ailesi kararını verdi!

Kahkahaya boğan kaza! Motosiklete çarpan kişi bakın kim çıktı

Kahkahaya boğan kaza! Motosiklete çarpan kişi bakın kim çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.