YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Daday’da pazar yerinde demir bariyerli korona virüs önlemi

Daday’da pazar yerinde demir bariyerli korona virüs önlemi

KASTAMONU HABERLERİ  | 05.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Daday’da korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında pazar yerinin giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alındı.Kastamonu’nun Daday ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri ile Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında öncelikle pazarcı esnafına maske ve eldiven kullanımı konusunda tebligatlar yapıldı.

Daday’da korona virüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında pazar yerinin giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kontrol altına alındı.
Kastamonu’nun Daday ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri ile Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında öncelikle pazarcı esnafına maske ve eldiven kullanımı konusunda tebligatlar yapıldı. Ardından pazar yerinin girişinde Belediye ekiplerince vatandaşlara, el dezenfektanı sıkılarak, evlerinde kullanılmak üzere özel dezenfeksiyon ilacı dağıtıldı. Vatandaşların ateşlerini de ateş ölçer cihazı ile ölçen ekipler, maskesiz ve eldivensiz vatandaşların pazar yerine girişini engelledi. Vatandaşları maske ve eldiven kullanmaları yönünde uyaran ekipler, maske ve eldiveni olmayan vatandaşlara maske ve eldiven de dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mazıdağı’nda hayvanların kaldığı kömürlükte yangın

Mazıdağı’nda hayvanların kaldığı kömürlükte yangın

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

KKTC'den getirilen 190 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 190 kişi, Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Yaşlılara manevi evlat olacaklar

Kastamonu Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:14
Öğle
12:53
İkindi
16:29
Akşam
19:21
Yatsı
20:44

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Bilgin Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

Başkan Aydın, “Kastamonu, vaka sayısının en yüksek olduğu il olarak gösterilmek isteniyor”

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.