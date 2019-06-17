Dağ eteklerinde muhteşem güzellik! Gören büyüleniyor

Kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 40 metreden dökülen suları ve serin havası ile ailelerinin uğrak yeri oldu.

Sıcaklıkların artmasıyla serin yerleri tercih eden vatandaşlar, Girlevik Şelalesi ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Muhteşem doğanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, öğrenciler görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak hafta sonunu en iyi şekilde değerlendiriyor.

Sınavdan çıkıp Girlevik Şelalesinde stres attığı belirten Oya Metin, 'Burası çok güzel. İyi vakit geçiriyoruz' dedi. (İHA)



