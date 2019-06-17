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Dağ eteklerinde muhteşem güzellik! Gören büyüleniyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 17.06.2019 08:20 | Son Güncelleme

Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Dağ eteklerinde muhteşem güzellik! Gören büyüleniyor

Kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, il merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 40 metreden dökülen suları ve serin havası ile ailelerinin uğrak yeri oldu.

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Sıcaklıkların artmasıyla serin yerleri tercih eden vatandaşlar, Girlevik Şelalesi ve çevresinde vakit geçirmeyi tercih etti.

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Muhteşem doğanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, öğrenciler görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak hafta sonunu en iyi şekilde değerlendiriyor.

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Sınavdan çıkıp Girlevik Şelalesinde stres attığı belirten Oya Metin, 'Burası çok güzel. İyi vakit geçiriyoruz' dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Munzur Dağı

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