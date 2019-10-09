Dağ yolunda feci anlar! Saniye saniye kaydedildi

Kaza, trafiğin soldan aktığı Malezya'nın, Pahang eyaletindeki Cameron Highlands'taki dağ yolunda meydana geldi. Arkadaki bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ters şeride giren pikap aracın, karşı şeritten gelen kırmızı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Çarpışma sonrası kabini ezilen kamyonet yan yattı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ise araçlarından inerek kazazedelerin yardımına koştu. Kırmızı kamyonetin sürücüsünün, diğer sürücülerin yardımıyla aracından çıkarıldığı ve tek ayağının üzerinde sektiği görüldü.
Yerel medya, kamyonet ve pikap aracın sürücülerinin feci kazadan yaralı olarak kurtulduklarını duyurdu. (DHA)
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